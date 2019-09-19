Превысили минимум: десяткам тысяч человек придется вернуть государству более 100 евро. А как обстоят дела у вас?

За восемь месяцев этого года примерно 61 500 человек заплатили меньше подоходного налога, чем должны были. В общей сложности их предполагаемая сумма подоходного налога составляет 9,8 млн евро.

Оповещение получат 27 000 людей — те, кто, согласно данным департамента, за 8 месяцев использовал не облагаемый налогом минимум больше, чем полагается, и у кого при подаче декларации может возникнуть обязанность доплатить 100 или более евро. Оповещения будут разосланы на электронную почту тем, кто представил эти данные департаменту.

Поэтому департамент рекомендует уже сейчас проверить, не возник ли у вас долг перед государством. Как это сделать, читайте здесь.

По сравнению с прошлым годом, число превысивших допустимый объем не облагаемого налогом минимума остается почти на том же уровне — 6,6% от всех получателей доходов.

Зато до 47,4% выросла долях тех, кто использовал необлагаемый минимум правильно, а до 46% понизилась доля людей, использовавших меньше положенного минимума, которые после подачи налоговой декларации получат возврат от государства.