13.12.2019, 11:10
Премиальный звездопад: 17 чиновников получили дополнительно по 7000 евро(38)
самая большая премия составила 10 000 евро!
По количеству премий, дополнительных выплат и выплат по результатам работы своим сотрудникам Министерство юстиции явно лидирует. Самая крупная выплата одному человеку составила более 10 000 евро, пишет Äripäev.
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