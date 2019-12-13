13.12.2019, 11:10

Премиальный звездопад: 17 чиновников получили дополнительно по 7000 евро

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самая большая премия составила 10 000 евро!
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Valitsuse pressikonverents 21.11.2019
Raivo AegFoto: Madis Veltman

По количеству премий, дополнительных выплат и выплат по результатам работы своим сотрудникам Министерство юстиции явно лидирует. Самая крупная выплата одному человеку составила более 10 000 евро, пишет Äripäev.

Всего на 164 работников министерством было выделено в общей сложности 651 283 евро, что составляет в среднем по 3971 евро на человека.

Одному чиновнику было назначено 10 215 евро, что является самой большой суммой во всех рассматриваемых учреждениях. Вторая по величине выплата составила 9500 евро.

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