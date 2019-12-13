Премиальный звездопад: 17 чиновников получили дополнительно по 7000 евро

Всего на 164 работников министерством было выделено в общей сложности 651 283 евро, что составляет в среднем по 3971 евро на человека.

Одному чиновнику было назначено 10 215 евро, что является самой большой суммой во всех рассматриваемых учреждениях. Вторая по величине выплата составила 9500 евро.