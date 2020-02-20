20.02.2020, 13:00

Премьер-министр Ратас участвует в обсуждении семилетнего бюджета ЕС на внеочередном саммите

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Премьер-министр Ратас участвует в обсуждении семилетнего бюджета ЕС на внеочередном саммите
Foto: Tiit Blaat

Премьер-министр Юри Ратас улетел сегодня в Брюссель, чтобы обсудить с главами государств и правительств Европейского союза на внеочередном заседании Европейского совета следующий семилетний бюджет союза.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, важно, чтобы члены ЕС как можно быстрее достигли удовлетворяющего всех компромисса по бюджету на 2021-2027 год. ”Это амбициозная цель, но Эстония готова к переговорам. Соглашение необходимо, чтобы начать инвестиции в улучшение уровня жизни людей и создание новых рабочих мест уже с января будущего года”, — сказал премьер-министр. Он также отметил важность того, чтобы новый проект бюджета поддерживал членов ЕС в борьбе как с нынешними, так и с будущими проблемами и вызовами, в том числе в достижении климатической нейтральности.

Ратас добавил, что предложение председателя Европейского совета Шарля Мишеля для Эстонии является скромным шагом в позитивном направлении, но многое еще нужно обсудить. ”Уменьшение поступлений из фондов политики сплочения и рост доли самофинансования должны быть, несмотря на быстрое экономическое развитие Эстонии, более плавными в сравнении с прозвучавшими предложениями. Эта поддержка была очень важной для нашего государства при осуществлении инвестиций и реформ, в результате которых рост уровня жизни людей заметно улучшился”, — сказал премьер-министр.

”Также необходимо обеспечить нашим сельхозпроизводителям равные конкурентные условия на фоне фермеров из других стран Европейского союза. Поэтому мы хотим быстрее выровнять уровень прямых субсидий. Очень весомым мы считаем также решение продолжить поддерживать строительство Rail Baltic. Эта железнодорожная магистраль имеет для нас стратегическое значение, она обеспечит нас экологичным транспортным соединением, а наших граждан — возможностью путешествовать, также создав быстрый грузовой коридор между севером и югом для наших предпринимателей”, — сказал премьер-министр.

В начале заседания Европейского совета лидеры стран ЕС встретятся с президентом Европейского парламента Давидом Сассоли. После этого главы государств и правительств приступят к обсуждению проекта будущего бюджета.

До начала заседания Европейского совета состоится совещание лидеров Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции, Финляндии и Дании (Северо-балтийская шестерка, NB6). Кроме того, состоится также встреча руководителей Эстонии, Латвии и Литвы, чтобы обсудить общие приоритеты на будущих переговорах по бюджету.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель 14 февраля представил членам ЕС свое предложение по переговорам по бюджету. В соответствии с ним общий объем бюджета на следующие семь лет должен составить 1094,8 миллиарда евро, что означает 1,074% от валового национального продукта стран-членов. Для принятия бюджена необходимо единогласное решение всех стран-членов и согласие Европейского парламента.

Быстрое достижение соглашения необходимо для того, чтобы начать поддержку программ и действий, запланированных на следующий бюджетный период, уже с 2021 года. После того, как соглашение будет достигнуто, необходимо внести объемы бюджетов и результаты переговоров в так называемые постановления для фондов, завершить переговоры с Европейским парламентом, перевести правовые акты на языки стран Европейского союза и опубликовать их в издании правовых актов Европейского союза, чтобы они могли вступить в силу с 2021 года. В случае, если соглашение не будет достигнуто вовремя, процесс принятия решений может застопориться вплоть до принятия бюджета.

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