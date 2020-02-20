Премьер-министр Ратас участвует в обсуждении семилетнего бюджета ЕС на внеочередном саммите

По словам премьер-министра Юри Ратаса, важно, чтобы члены ЕС как можно быстрее достигли удовлетворяющего всех компромисса по бюджету на 2021-2027 год. ”Это амбициозная цель, но Эстония готова к переговорам. Соглашение необходимо, чтобы начать инвестиции в улучшение уровня жизни людей и создание новых рабочих мест уже с января будущего года”, — сказал премьер-министр. Он также отметил важность того, чтобы новый проект бюджета поддерживал членов ЕС в борьбе как с нынешними, так и с будущими проблемами и вызовами, в том числе в достижении климатической нейтральности.

Ратас добавил, что предложение председателя Европейского совета Шарля Мишеля для Эстонии является скромным шагом в позитивном направлении, но многое еще нужно обсудить. ”Уменьшение поступлений из фондов политики сплочения и рост доли самофинансования должны быть, несмотря на быстрое экономическое развитие Эстонии, более плавными в сравнении с прозвучавшими предложениями. Эта поддержка была очень важной для нашего государства при осуществлении инвестиций и реформ, в результате которых рост уровня жизни людей заметно улучшился”, — сказал премьер-министр.