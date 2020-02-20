Премьер-министр Ратас участвует в обсуждении семилетнего бюджета ЕС на внеочередном саммите

”Также необходимо обеспечить нашим сельхозпроизводителям равные конкурентные условия на фоне фермеров из других стран Европейского союза. Поэтому мы хотим быстрее выровнять уровень прямых субсидий. Очень весомым мы считаем также решение продолжить поддерживать строительство Rail Baltic. Эта железнодорожная магистраль имеет для нас стратегическое значение, она обеспечит нас экологичным транспортным соединением, а наших граждан — возможностью путешествовать, также создав быстрый грузовой коридор между севером и югом для наших предпринимателей”, — сказал премьер-министр.
В начале заседания Европейского совета лидеры стран ЕС встретятся с президентом Европейского парламента Давидом Сассоли. После этого главы государств и правительств приступят к обсуждению проекта будущего бюджета.
До начала заседания Европейского совета состоится совещание лидеров Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции, Финляндии и Дании (Северо-балтийская шестерка, NB6). Кроме того, состоится также встреча руководителей Эстонии, Латвии и Литвы, чтобы обсудить общие приоритеты на будущих переговорах по бюджету.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель 14 февраля представил членам ЕС свое предложение по переговорам по бюджету. В соответствии с ним общий объем бюджета на следующие семь лет должен составить 1094,8 миллиарда евро, что означает 1,074% от валового национального продукта стран-членов. Для принятия бюджена необходимо единогласное решение всех стран-членов и согласие Европейского парламента.
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