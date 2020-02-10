10.02.2020, 14:12

Премьер-министр Ратас с бизнес-делегацией находится в Японии, где укрепляет экономическое сотрудничество

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TEGELIK VÕIDUMEES: Savisaarele esitatud süüdistused vabastasid Jüri Ratase jaoks tee Keskerakonna esimehe ja sealt edasi peaministri kohale.
TEGELIK VÕIDUMEES: Savisaarele esitatud süüdistused vabastasid Jüri Ratase jaoks tee Keskerakonna esimehe ja sealt edasi peaministri kohale.Foto: Ilmar Saabas

Премьер-министр Юри Ратас в сопровождении бизнес-делегации с понедельника по четверг находится с рабочим визитом в Японии. Целью визита является укрепление двусторонних отношений и расширение двустороннего сотрудничества. Вместе с Ратасом в Японии находятся министр образования и науки Майлис Репс и член Рийгикогу, председатель парламентской группы эстонско-японской дружбы Кайдо Хёвельсон.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, целью визита является укрепить тесное сотрудничество между двумя странами и поддержать налаживание контактов между эстонскими компаниями из области информационных технологий и зеленой энергетики и японским государством и предприятиями.

”Надеюсь, что визит поможет экспорту эстонских услуг и инвестиций, а отношения компаний двух наших стран станут более тесными. Япония демонстрирует все больший интерес к эстонской системе государственного управления и цифровым решениям. „В ходе визита мы хотели бы найти для наших предприятий новые возможности укрепления сотрудничества, — сказал Ратас. — В вопросах борьбы с изменениями климата наши интересы также совпадают, перед нами стоят очень похожие проблемы, и это тоже открывает новые возможности для наших предприятий.

В первый день визита Ратаса принимает наследный принц Акисино. На встрече с премьер-министром Синдзо Абэ обсуждается укрепление экономических связей, вопросы энергетики и окружающей среды и сотрудничество в цифровой сфере и вопросах кибербезопасности. Также в программе региональные темы и международное сотрудничество, в том числе в рамках ООН. Кроме того, премьер-министр встретится с министром окружающей среды Синдзиро Коидзуми, поскольку вопросы борьбы с изменениями климата и сотрудничество в этой области чрезвычайно важны.

В Токио, городе-побратиме Пярну Исикаве, Кобе и Киото Ратас примет участие в бизнес-встречах, посвященных укреплению контактов между эстонскими и японскими предпринимателями. Также у премьер-министра в программе встречи с мэром Исикавы Хиротами Муракоши, мэром Кобе Кизо Хисамото и губернатором Киото Такатоши Нишиваки. Также Ратас встретится с губернатором Осаки Хирофуми Йошимурой и мэром Итиро Мацуи, а также губернатором Хиого Тошизо Идо.

Во вторник вечером, состоится прием, посвященный 102 годовщине Эстонской Республики, на котором премьер-министр Ратас выступит с речью.

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