Премьер-министр Ратас с бизнес-делегацией находится в Японии, где укрепляет экономическое сотрудничество

В первый день визита Ратаса принимает наследный принц Акисино. На встрече с премьер-министром Синдзо Абэ обсуждается укрепление экономических связей, вопросы энергетики и окружающей среды и сотрудничество в цифровой сфере и вопросах кибербезопасности. Также в программе региональные темы и международное сотрудничество, в том числе в рамках ООН. Кроме того, премьер-министр встретится с министром окружающей среды Синдзиро Коидзуми, поскольку вопросы борьбы с изменениями климата и сотрудничество в этой области чрезвычайно важны.
В Токио, городе-побратиме Пярну Исикаве, Кобе и Киото Ратас примет участие в бизнес-встречах, посвященных укреплению контактов между эстонскими и японскими предпринимателями. Также у премьер-министра в программе встречи с мэром Исикавы Хиротами Муракоши, мэром Кобе Кизо Хисамото и губернатором Киото Такатоши Нишиваки. Также Ратас встретится с губернатором Осаки Хирофуми Йошимурой и мэром Итиро Мацуи, а также губернатором Хиого Тошизо Идо.
Во вторник вечером, состоится прием, посвященный 102 годовщине Эстонской Республики, на котором премьер-министр Ратас выступит с речью.
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