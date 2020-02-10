Премьер-министр Ратас с бизнес-делегацией находится в Японии, где укрепляет экономическое сотрудничество

По словам премьер-министра Юри Ратаса, целью визита является укрепить тесное сотрудничество между двумя странами и поддержать налаживание контактов между эстонскими компаниями из области информационных технологий и зеленой энергетики и японским государством и предприятиями.

”Надеюсь, что визит поможет экспорту эстонских услуг и инвестиций, а отношения компаний двух наших стран станут более тесными. Япония демонстрирует все больший интерес к эстонской системе государственного управления и цифровым решениям. „В ходе визита мы хотели бы найти для наших предприятий новые возможности укрепления сотрудничества, — сказал Ратас. — В вопросах борьбы с изменениями климата наши интересы также совпадают, перед нами стоят очень похожие проблемы, и это тоже открывает новые возможности для наших предприятий.