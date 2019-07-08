Премьер-министр Латвии о снижении акцизов: мы были вынуждены ответить на преподнесенный Эстонией сюрприз

”Это нехорошая ситуация. Конечно, проблема заключается в том, что снижение соседом акцизов на 25% имеет явное потенциально негативное экономическое влияние на нашу страну”.

”Обычно — и это удивило нас в данном вопросе больше всего — эстонцы очень предсказуемые и отличные партнеры. Мне кажется, что мы уже много лет не преподносили друг другу сюрпризов. Но вот это теперь стало сюрпризом”, — отметил Кариньш.

По его словам, лучше было бы внедрять изменения постепенно, чтобы у всех было время приспособиться. Кариньш отмечает, что помимо экономической составляющей надо принимать во внимание и здоровье населения. ”Ни одно правительство не заинтересовано в том, чтобы люди потребляли больше алкоголя. Мое правительство уж точно. Думаю, что и Эстония такой цели не преследует”, — сказал он и выразил надежду, что вместе с Юри Ратасом они смогут найти решение проблемы.