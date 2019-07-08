08.07.2019, 12:18

Премьер-министр Латвии о снижении акцизов: мы были вынуждены ответить на преподнесенный Эстонией сюрприз

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rus.delfi.ee
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Премьер-министр Латвии о снижении акцизов: мы были вынуждены ответить на преподнесенный Эстонией сюрприз
Läti peaministri Krišjānis Kariņši sõnul on Balti riikidel palju huvisid, kuid põhihuvi on õigus eksisteerida. Selleks on aga tarvis sõjalist julgeolekut.Foto: Taavi Sepp

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал в интервью Eesti Päevaleht, что снижение акцизов в Эстонии стало для них сюрпризом и они были вынуждены отреагировать, хотя изначально снижать акцизы не планировали.

”Это нехорошая ситуация. Конечно, проблема заключается в том, что снижение соседом акцизов на 25% имеет явное потенциально негативное экономическое влияние на нашу страну”.

”Обычно — и это удивило нас в данном вопросе больше всего — эстонцы очень предсказуемые и отличные партнеры. Мне кажется, что мы уже много лет не преподносили друг другу сюрпризов. Но вот это теперь стало сюрпризом”, — отметил Кариньш.

По его словам, лучше было бы внедрять изменения постепенно, чтобы у всех было время приспособиться. Кариньш отмечает, что помимо экономической составляющей надо принимать во внимание и здоровье населения. ”Ни одно правительство не заинтересовано в том, чтобы люди потребляли больше алкоголя. Мое правительство уж точно. Думаю, что и Эстония такой цели не преследует”, — сказал он и выразил надежду, что вместе с Юри Ратасом они смогут найти решение проблемы.

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