18.01.2020, 10:51

Премьер-министр Финляндии в Таллинне: да, в 19 лет я была продавцом. И это хорошо

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четырехдневной рабочей недели в Финляндии не будет!
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Премьер-министр Финляндии в Таллинне: да, в 19 лет я была продавцом. И это хорошо
Foto: Andres Putting

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая на прошлой неделе побывала в Эстонии, сказала в интервью LP, что инцидент с высказыванием в ее адрес Марта Хельме для нее исчерпал себя.

”Да, в 19 лет я была продавцом. Во-первых: практически все люди в молодости летом работали перед тем, как пойти в школу или начать карьеру. И это были разные должности. Так что я не совсем понимаю, в чем дело…Я работала продавцом и во время учебы в университете Тампере, где изучала публичное администрирование. Думаю, в Финляндии у всех людей был такой опыт. И я считаю, что это хорошо”, — сказала премьер-министр.

”Я выросла в обычно семье. Можно даже сказать, в сравнительно бедной, не очень образованной. Обычной. И, конечно же, благодаря этому я знаю, как живут люди в похожих ситуациях”, — отметила она.

”Неважно, какой у тебя бэкграунд, уровень образования или достаток семьи. Каждый может построить свою жизнь таким образом, каким он может и хочет”.

Также зашел разговор о якобы запланированном сокращении рабочей неделе в Финляндии. Марин сказала, что такого плана нет и что пресса неверно истолковала ее слова. ”В ходе дискуссии в рамках мероприятия, посвященного 120-му юбилею социал-демократической партии, меня спросили, какие утопические идеи партия могла бы перед собой поставить в будущем. Я сказала, что сто лет тому назад нашей целью было улучшение условий труда, рост зарплат, сокращение рабочего дня. И что, может, в будущем с ростом продуктивности и возникновением новых технологий это удастся использовать в интересах работников, простого народа? Многие истолковали это так, будто премьер-министр хочет в ближайшем будущем внедрить четырехдневную рабочую неделю. Такого плана нет, ни через год, ни через десять. Но мы можем больше говорить на эту тему. Некоторые предприятия в порядке эксперимента уже сократить рабочий день, и это уже показало, что если работники работают меньше, то их продуктивность возрастает. Так что это может быть полезно и для самих фирм”, — пояснила Марин.

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