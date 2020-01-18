Премьер-министр Финляндии в Таллинне: да, в 19 лет я была продавцом. И это хорошо

”Да, в 19 лет я была продавцом. Во-первых: практически все люди в молодости летом работали перед тем, как пойти в школу или начать карьеру. И это были разные должности. Так что я не совсем понимаю, в чем дело…Я работала продавцом и во время учебы в университете Тампере, где изучала публичное администрирование. Думаю, в Финляндии у всех людей был такой опыт. И я считаю, что это хорошо”, — сказала премьер-министр.

”Я выросла в обычно семье. Можно даже сказать, в сравнительно бедной, не очень образованной. Обычной. И, конечно же, благодаря этому я знаю, как живут люди в похожих ситуациях”, — отметила она.

”Неважно, какой у тебя бэкграунд, уровень образования или достаток семьи. Каждый может построить свою жизнь таким образом, каким он может и хочет”.