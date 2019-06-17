Премьер Латвии: раз Эстония начала "эту войну", то нам остается только снизить акциз(51)
Премьер министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое единство") после заседания совета по сотрудничеству заявил — раз Эстония разорвала соглашение о повышении акциза на алкоголь и начала "эту войну", то Латвии остается только ответить снижением акциза, передает LETA.
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