Премьер Латвии: раз Эстония начала "эту войну", то нам остается только снизить акциз

Кариньш напомнил, что несколько лет назад страны договорились, что Латвия поднимет акцизный налог, приблизившись к уровню Эстонии. Латвия решила делать это постепенно, чтобы избежать роста контрабанды.

"К нашему удивлению, эстонское правительство и парламент решили разорвать эту договоренность. Вместо этого, они планируют резко снизить акцизный налог", сказал Кариньш. Таким образом эстонцы поставили Латвию в неудачное положение и вынуждают ответить снижением акциза.

Скорее всего, латвийский акциз вернется на уровень прошлого года — в марте этого года он был повышен. В свою очередь эстонцы решили с 1 июля снизить акциз на 25%.