Премьер, КаПО и Центр тревоги с опасением ждут экономического прогноза Минфина

Генеральный директор Центра тревоги Мерле Тикк пояснила, что объемы урезания бюджета выяснятся в ходе переговоров и осеннего экономического прогноза. "Вместе с руководством вырабатываем план, как перестроить деятельность и сделать ее более эффективной, чтобы жизненно важная услуга шла вровень со временем и отвечала ожиданиям людей". При сокращении бюджета прежде всего постараются сохранить работников.

То же самое сказал пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп. "Так как переговоры еще впереди, пока неизвестно, насколько нужно быть уменьшить расходы. Мы предупредили своих работников о возможности урезания бюджета".

Юри Ратас сказал, что правительство обсудит бюджет будущего года осенью после составления Минфином летнего экономического прогноза, который покажет денежные возможности государства. "Пока ни одному министерству или ведомству не давались задания сократить свой бюджет, шел разговор лишь о вероятности такого в будущем".

"Департамент полиции и погранохраны, анализируя возможности экономия, учел, чтобы предпринятые при необходимости сокращения не коснулись способность оказывать профессиональную и быструю помощь в критических ситуациях, или задержания преступников", — добавил глава правительства.