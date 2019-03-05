Предварительные продажи Samsung Galaxy S10 в Эстонии вдвое превысили результат предыдущей флагманской модели

”Очень приятно, что люди хорошо приняли новые устройства. За полторы недели продажи составили 215% от показателей предварительных продаж прошлого года. Модель S10 этого года отличают экран Dynamic AMOLED с превосходной цветопередачей и яркостью, расположенный под экраном ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а также камера, недавно получившая от независимого портала DxOMark титул лучшей в мире системы телефонных камер”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

Результаты предварительных продаж подтверждают уже длительное время существующую на рынке тенденцию — приобретая новые смартфоны, люди выбирают все более дорогие устройства с большими экранами. Наиболее популярной моделью в предварительной продаже стал большой S10+, который выбрали 55% покупателей. На модель S10 пришелся 41% заказов, а на модель S10e — 5%.

”Глядя на результаты продаж в странах Балтии в разбивке по объему памяти, следует отметить, что наиболее популярны модели с 128 ГБ памяти, которые составляют 84% покупаемых телефонов. Находятся, впрочем, и те, кто хочет максимально большой объем памяти: 4% покупаемых телефонов — это модели с 1 ТБ памяти”, — пояснил Аасма.

Наиболее популярные цвета: черный, затем белый и зеленый.

Galaxy S10 — флагманский смартфон компании Samsung этого года, знаменующий десятилетие серии S. В новом телефоне изменился, прежде всего, дизайн экрана — теперь фронтальные камеры размещены в находящемся прямо в экране отверстии.