Представительства Telia пока остаются открытыми

Исполняющая обязанности руководителя по продажам и обслуживанию Telia Eesti Катре Лийберг сказала, что Telia, как поставщик жизненно важных услуг, желает и в период кризиса максимально поддерживать своих клиентов.

”В сегодняшней ситуации людям необходима помощь в переходе как на удаленную работу, так и на э-обучение, и наши представительства играют в этом важную роль — и при консультациях, и для выдачи необходимых устройств”, — сказала Лийберг.

Работники представительств Telia между контактами с клиентами пользуются дезинфицирующими средствами, чтобы снизить риски, связанные с распространением вируса. ”Мы все же просим клиентов обращаться в представительства только в случае крайней необходимости. Ответственное поведение позволит нам защищать и себя, и работников, которые поддерживают клиентов в это сложное время”, — добавила Лийберг.

В данный момент в связи со сложившейся ситуацией закрыты представительства Telia в Таллинне в ТЦ Rocca al Mare, в Виймси, Курессааре и Пылва.

В период закрытия представительства рекомендуем Вам осуществлять все связанные с Telia операции в самообслуживании в интернете. При покупке устройств Вам поможет интернет-магазин Telia.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!