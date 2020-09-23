Представители музыкального сектора просят правительство снизить налог с оборота для концертных билетов

По мнению организаций, снижение НСО помогло бы спасти музыкальный сектор в ближайшей перспективе, а в дальнейшей перспективе оказало бы положительное влияние на перезапуск экономики Эстонии и развитие музыкальной жизни как на региональном, так и международном уровне.

Кроме прямого влияния на музыкальный сектор, снижение налога положительно отразилось бы и на туризме, поскольку культурные события — одна из причин, по которой люди путешествуют.