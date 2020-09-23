23.09.2020, 08:20

Представители музыкального сектора просят правительство снизить налог с оборота для концертных билетов


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ANNE VESKI 100 küünla kontserdid Pirita kloostris
Foto: Henri-Kristian Kirsip

Крупнейшие организации, связанные с музыкальной деятельностью, направили премьер-министру Юри Ратасу, министру финансов Мартину Хельме и членам Рийгикогу письмо с просьбой поддержать идею о снижении ставки налога с оборота для концертных билетов с 20% до 9%.

По мнению организаций, снижение НСО помогло бы спасти музыкальный сектор в ближайшей перспективе, а в дальнейшей перспективе оказало бы положительное влияние на перезапуск экономики Эстонии и развитие музыкальной жизни как на региональном, так и международном уровне.

Кроме прямого влияния на музыкальный сектор, снижение налога положительно отразилось бы и на туризме, поскольку культурные события — одна из причин, по которой люди путешествуют.

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