Представители финансового сектора предлагают установить плату за выход из второй пенсионной ступени

”В большинстве стран пенсионные фонды являются основными источником долгосрочного капитала. Существенная часть инвестиций в местную экономику совершается в форме собственного капитала. При поддержке этих инвестиций возможно финансировать различные проекты, для которых трудно найти инвесторов вне пенсионных фондов”, — сказал председатель правления FinanceEstonia Андрус Албер. На настоящий момент оценочная доля инвестиций местных пенсионных фондов в Эстонии составляет около 600 млн евро.

Основной предпосылкой для того, чтобы пенсионные фонды могли предлагать долгосрочный капитал, является возможность долгосрочного прогнозирования финансовых потоков клиентов и минимальные ограничения на инвестиции. Для того, чтобы пенсионные фонды могли и далее предлагать долгосрочный капитал, FinanceEstonia предлагает внедрить плату за выход из пенсионного фонда до достижения пенсионного возраста (плата с течением времени будет уменьшаться).

”Например, для людей, которые захотят выйти из пенсионного фонда при первой же возможности, плата за выход составила бы 5%, плата за выход с предупреждением за год могла бы составить 3%, за два года — 1% и при более длительных сроках — 0%. Такая система позволила бы минимизировать возможный ущерб от продажи имущества и увеличила бы производительность для имеющихся клиентов пенсионных фондов. Также это помогло бы избежать того, что люди будут выводить свои деньги, что называется, на эмоциях”, — пояснил эксперт.

Также Албер считает, что можно было бы предоставить людям возможность совершать во вторую ступень и добровольные взносы, а не только выводить оттуда деньги.