08.11.2019, 14:28

Представители финансового сектора предлагают установить плату за выход из второй пенсионной ступени


EST
Andrus Alber
Andrus AlberFoto: FinanceEstonia

По утверждению члена правления организации FinanceEstonia, представляющей финансовый сектор, переход на добровольную вторую пенсионную ступень негативно отразиться на доле инвестиций со стороны пенсионных фондов.

”В большинстве стран пенсионные фонды являются основными источником долгосрочного капитала. Существенная часть инвестиций в местную экономику совершается в форме собственного капитала. При поддержке этих инвестиций возможно финансировать различные проекты, для которых трудно найти инвесторов вне пенсионных фондов”, — сказал председатель правления FinanceEstonia Андрус Албер. На настоящий момент оценочная доля инвестиций местных пенсионных фондов в Эстонии составляет около 600 млн евро.

Основной предпосылкой для того, чтобы пенсионные фонды могли предлагать долгосрочный капитал, является возможность долгосрочного прогнозирования финансовых потоков клиентов и минимальные ограничения на инвестиции. Для того, чтобы пенсионные фонды могли и далее предлагать долгосрочный капитал, FinanceEstonia предлагает внедрить плату за выход из пенсионного фонда до достижения пенсионного возраста (плата с течением времени будет уменьшаться).

”Например, для людей, которые захотят выйти из пенсионного фонда при первой же возможности, плата за выход составила бы 5%, плата за выход с предупреждением за год могла бы составить 3%, за два года — 1% и при более длительных сроках — 0%. Такая система позволила бы минимизировать возможный ущерб от продажи имущества и увеличила бы производительность для имеющихся клиентов пенсионных фондов. Также это помогло бы избежать того, что люди будут выводить свои деньги, что называется, на эмоциях”, — пояснил эксперт.

Также Албер считает, что можно было бы предоставить людям возможность совершать во вторую ступень и добровольные взносы, а не только выводить оттуда деньги.

FinanceEstonia предупреждает, что реформа может привести и к росту мошенничества в инвестиционном секторе, поэтому государству следует уделить должное внимание информированию населения. Наряду с этим государство должно предложить людям множество качественных возможностей для инвестирования, например в акции и векселя государственных предприятий.

Поскольку увеличится и административная нагрузка на работодателей, FinanceEstonia предлагает сделать так, чтобы выйти и присоединиться ко второй пенсионной ступени можно было бы только раз в год, а не три раза, как планируется. Кроме того, целесообразно пересмотреть и сами сроки вступления изменений в силу.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: