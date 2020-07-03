Представитель Yandex.Taxi Eesti рекламирует себя лукавым образом

"Yandex.Taxi приглашает на работу водителей! Наше предприятие - официальный партнер Yandex. Taxi. Мы поможем вам получить все необходимые документы", - сказано в объявлении, где указано также название фирмы - Taxipartner OÜ.

Важно, по словам фирмы, чтобы у водителей было свидетельство о знании эстонского языка A1-B1, приличная одежда, способность к приветлевому общению и смартфон.

Но беглый взгляд в Коммерческий регистр показывает, что у предприятия Taxipartner OÜ в этом году не было оборота, а по данным Регистра трудовой занятости, в компании не работает ни одного человека.

Скриншот

Но как такое возможно, чтобы такой крупный концерн представляло подобная фирма? Выясняется, что в рекламе компания просто обманула, и в действительности оборот собственнику делает другая фирма.

"Да, мы в самом деле являемся партнером Yandex.Taxi, представительский договор подписан с оказывающей услуги перевозкок Speedrent OÜ", - пояснил собственник фирмы Арди Мялсон и подвердил, что так как Taxipartner OÜ не оказывает услуги перевозок, то у предприятия нет и оборота.

У Yandex.taxi в эстонском государстве есть еще одна проблема: у предприятия отсутствует для деятельности в Эстонии разрешение на таксоизвоз.

По мнению властей, оказание услуг через мобильное приложение не освобождает от обязанности получить разрешение.

"Поэтому и Yandex.Taxi как предоставляющее услуги такси предприятие должно иметь в соответствии с Законом об общественно транспорте разрешение на деятельность", - отметил пресс-секреатрь Министерства экономики и коммуникаций (MKM) Таави Аудо.

Yandex.Taxi сообщил, что они не намерены запрашивать разрешение на таксоизвоз, создавать здесь юридическое лицо и платить налоги. Вся коммерческая деятельность фирмы идет через зарегистрированную в Нидерландах фирму.

Что касается введения санкций, то MKM считает, что это компетенция местного самоуправления - надзор должно вести то местное самоуправление, на чьей административной территории нарушаются положения Закона об общественном транспорте.

Сотрудник Таллиннской муниципальной полиции Меэли Хунт (MUPO) сообщил, что на эту тему 25 февраля состоялся круглый стол с участием представителей MKM и MUPO.