21.10.2019, 09:01

Представитель сааремааской фирмы о работниках из Украины: мне их даже немного жалко, что они так усердно трудятся

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rus.delfi.ee
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Saaremaa lihatööstus
Saaremaa lihatööstusFoto: Rauno Volmar

Высокие расходы на рабочую силу и нехватка работников уже долгое время является одной из главных проблем местных предпринимателей, а отношение эстонской молодежи и ее трудовые привычки и вовсе заставляют удивляться, пишет Maaleht.

”У молодого поколения отсутствует трудовая культура. Нет чувства ответственности. Мы готовы обучать людей на месте, но подходящих работников все равно не найти”, — сказала руководитель по маркетингу Saaremaa Lihatööstus OÜ Сирет Ляэтс на состоявшейся 17 октября пресс-конференции производителей пищевых продуктов.

Сложившая ситуация привела к тому, что фирма вынуждена искать работников за пределами Эстонии. На настоящий момент на предприятии трудятся десять граждан Украины. По словам Ляэтс, трудовая этика и чувство ответственности у этих людей на высоком уровне. Было одно исключение, но этого человека отправили обратно домой.

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”Мне их даже немного жалко, что они с таким излишним усердием выполняют свою работу”, — отметила она.

Украинцев мотивирует зарплата, которая в три-четыре раза выше, чем на родине. Но находиться в Эстонии на основании временного разрешения на работу можно только девять месяцев и проблемы у фирмы начинаются заново.

”Они только освоили нужные знания и навыки, как приходит время ехать на родину. Назад они возвращаются далеко не всегда. Поскольку деньги есть, то либо решают завести семью, либо двигаться дальше”, — отметила Ляэтс. Поэтому, по ее словам, привлечение иностранных рабочих дает временное облегчение, а в долгосрочной перспективе проблема остается.

Другая проблема в случае с украинцами — это языковой барьер. По-английски они не говорят, а русский эстонцы знают не очень хорошо, что приводит к недопониманию.

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