Представитель сааремааской фирмы о работниках из Украины: мне их даже немного жалко, что они так усердно трудятся

”У молодого поколения отсутствует трудовая культура. Нет чувства ответственности. Мы готовы обучать людей на месте, но подходящих работников все равно не найти”, — сказала руководитель по маркетингу Saaremaa Lihatööstus OÜ Сирет Ляэтс на состоявшейся 17 октября пресс-конференции производителей пищевых продуктов.

Сложившая ситуация привела к тому, что фирма вынуждена искать работников за пределами Эстонии. На настоящий момент на предприятии трудятся десять граждан Украины. По словам Ляэтс, трудовая этика и чувство ответственности у этих людей на высоком уровне. Было одно исключение, но этого человека отправили обратно домой.

”Мне их даже немного жалко, что они с таким излишним усердием выполняют свою работу”, — отметила она.

Украинцев мотивирует зарплата, которая в три-четыре раза выше, чем на родине. Но находиться в Эстонии на основании временного разрешения на работу можно только девять месяцев и проблемы у фирмы начинаются заново.

”Они только освоили нужные знания и навыки, как приходит время ехать на родину. Назад они возвращаются далеко не всегда. Поскольку деньги есть, то либо решают завести семью, либо двигаться дальше”, — отметила Ляэтс. Поэтому, по ее словам, привлечение иностранных рабочих дает временное облегчение, а в долгосрочной перспективе проблема остается.

Другая проблема в случае с украинцами — это языковой барьер. По-английски они не говорят, а русский эстонцы знают не очень хорошо, что приводит к недопониманию.