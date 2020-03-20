Представитель финских строительных компаний: у эстонских рабочих нет другого выхода, кроме как остаться в Финляндии

Послание Ранделла эстонским строителям простое и ясное: "Если нет крайней необходимости выезжать в Эстонию и вы хотите продолжать работу, следует сейчас оставаться в Финляндии".

"В ситуации эпидемии на объектах принимаются меры, чтобы обеспечить по возможности безопасную работу. В интересах как работников, так и предприятий, чтобы люди были здоровы, а работа продолжалась", - говорит Ранделл.

Еще вчера считалось, что движение рабочей силы между Эстонией и Финляндией продолжится, несмотря на ограничения, в обычном режиме, но поздно вечером в четверг финская погранохрана сообщила, что граница между двумя странами для эстонских рабочих будет полностью закрыта.

В том случае, если большая часть эстоноземельцев поедет в Эстонию, а обратно в Финляндию вернуться не сможет, это неизбежно скажется на ходе строительства, подчеркивает Kauppalehti.

Например, в уезде Уусимаа примерно треть строителей - иностранцы, из них подавляющая часть - эстонцы.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!