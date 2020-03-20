Представитель финских строительных компаний: у эстонских рабочих нет другого выхода, кроме как остаться в Финляндии

Послание Ранделла эстонским строителям простое и ясное: "Если нет крайней необходимости выезжать в Эстонию и вы хотите продолжать работу, следует сейчас оставаться в Финляндии".
"В ситуации эпидемии на объектах принимаются меры, чтобы обеспечить по возможности безопасную работу. В интересах как работников, так и предприятий, чтобы люди были здоровы, а работа продолжалась", - говорит Ранделл.
Еще вчера считалось, что движение рабочей силы между Эстонией и Финляндией продолжится, несмотря на ограничения, в обычном режиме, но поздно вечером в четверг финская погранохрана сообщила, что граница между двумя странами для эстонских рабочих будет полностью закрыта.
В том случае, если большая часть эстоноземельцев поедет в Эстонию, а обратно в Финляндию вернуться не сможет, это неизбежно скажется на ходе строительства, подчеркивает Kauppalehti.
Например, в уезде Уусимаа примерно треть строителей - иностранцы, из них подавляющая часть - эстонцы.
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