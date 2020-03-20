20.03.2020, 12:10

Представитель финских строительных компаний: у эстонских рабочих нет другого выхода, кроме как остаться в Финляндии


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Представитель финских строительных компаний: у эстонских рабочих нет другого выхода, кроме как остаться в Финляндии
Vallo Kruuser

По словам исполнительного директора объединения финских строительных компаний Rakennusteollisuus RT Алекса Ранделла, введенный финскими пограничниками запрет на так называемую маятниковую миграцию для эстонских рабочих вызовет серьезную проблему для строительных объектов в Южной Финляндии.

Послание Ранделла эстонским строителям простое и ясное: "Если нет крайней необходимости выезжать в Эстонию и вы хотите продолжать работу, следует сейчас оставаться в Финляндии".

"В ситуации эпидемии на объектах принимаются меры, чтобы обеспечить по возможности безопасную работу. В интересах как работников, так и предприятий, чтобы люди были здоровы, а работа продолжалась", - говорит Ранделл.

Еще вчера считалось, что движение рабочей силы между Эстонией и Финляндией продолжится, несмотря на ограничения, в обычном режиме, но поздно вечером в четверг финская погранохрана сообщила, что граница между двумя странами для эстонских рабочих будет полностью закрыта.

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В том случае, если большая часть эстоноземельцев поедет в Эстонию, а обратно в Финляндию вернуться не сможет, это неизбежно скажется на ходе строительства, подчеркивает Kauppalehti.

Например, в уезде Уусимаа примерно треть строителей - иностранцы, из них подавляющая часть - эстонцы.

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