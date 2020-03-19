Представитель Bolt: наши водители не должны владеть эстонским, вся информация доступна в приложении

"Язык учат и в общество интегрируются, если дают возможность что-то делать. А если говорят, что сиди дома, пока ты не заговоришь на этом языке, то ты его никогда и не выучишь. В Эстонии мало возможностей подрабатывать параллельно с университетом, если ты сразу не говоришь по-эстонски. Когда приезжаешь сюда, то и хочешь начать учить. Некоторые водители нам говорили, что езда с приложением Bolt такая благодарная, потому что они могут упражняться в эстонском языке. Говоришь ли ты на русском или на английском — если есть желание, ты выучишь эстонский", — уверена представитель Bolt.

Если нужно уточнить, где нужная дверь или тому подобное, это можно показать и пальцем, на языке тела это ведь действует, считает Сярав. "Но я по-прежнему хотела бы сказать, что людям остается свобода выбора. Если находящийся за рулем человек не говорит ни на одном языке, всегда можно оставить ему плохую обратную связь. Наше приложение также основывается на системе обратной связи. Если человек получает плохие звездочки, мы проверяем, в чем было дело, — заверяет она. — Комментариев о языке я даже не знаю. Но если учесть, сколько используют наше приложение и кто использует, то в общем языковой вопрос не является проблемой".

"В каком еще месте можно пользоваться услугой на эстонском языке в другой стране помимо Эстонии — без разницы, лечу ли я в ЮАР, езжу во Францию или Швецию? Скорее я смотрела бы на это так: мы расширяем долю услуги на эстонском языке, а не сужаем ее", — заявляет Сярав.

"Почему в 2016 году языковое требование убрали из Закона об общественном транспорте? Потому что в Эстонии живут не только эстоноговорящие люди. У нас очень велика доля русскоговорящих. В некоторых регионах многие таксисты и не владели эстонским языком. Если ты уничтожишь их доход, если 500-600 человек теперь мгновенно останутся без работы, то это тоже не является решением. Сейчас этого веления закона нет и язык ты учишь не по законодательству. Если мы теперь внесем в закон требование, что человек должен говорить на языке, то разве он начнет это делать? Скорее подумаем о том, что делать, чтобы этот человек лучше интегрировался".

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