Председателем совета Кассы по безработице избран министр социальных дел Танель Кийк

”Роль Кассы по безработице помогать нашим людям и предприятиям адаптироваться к большим изменениям на рынке труда становится все больше. Мы должны поддерживать переобучение работников и соискателей работы в сферах, в которых наблюдается экономический рост, и в том, чтобы люди могли работать на будущих рабочих местах”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк, который был избран сегодня председателем совета Кассы по безработице.

По словам министра, помимо того, что население Эстонии стареет, для того чтобы поддержать имеющуюся у нас рабочую силу, нужно привлекать также те целевые группы, которые до этого оставались вдалеке от рынка труда. ”Будь то, например, молодежь, которая не учиться и не работает, люди с пониженной трудоспособностью, работники в пожилом возрасте или те, кто ухаживают за своими близкими — важная задача Кассы по безработице мотивировать как работодателей, так и людей давать другу возможность, и поддерживать необходимыми для работы навыками”, — объяснил Кийк.

Самый высший орган правления Эстонской кассы по безработице — это совет, в который входят шесть членов. В соответствие с Законом о страховании от безработицы, двух членов совета назначает Правительство Республики, Центральный союз профсоюзов Эстонии и Организация профессиональных союзов служащих назначают по одному члену совета и Эстонский союз работодателей назначает двух членов совета.