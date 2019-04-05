Председатель совета Swedbank со дня покинул свой пост

Идермарк сообщил, что решение было продиктовано тем давлением, которое возникло в связи с возможным отмываем денег в балтийских отделениях банка. ”Так я пришел к выводу, что лучшим решением в сложившейся ситуации будет, если я со дня уйди с должности председателя совета Swedbank”, — сообщил он.

В пресс-релизе также отмечается, что внимание СМИ сильно затрудняет ведение расследования. И.о. председателя совета станет вице-председатель Ульрика Франке.