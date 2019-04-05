05.04.2019, 10:26
Председатель совета Swedbank со дня покинул свой пост
Председатель совета Swedbank Ларс Идермарк сегодня покидает свой пост, передает SVT.
Председатель совета Swedbank Ларс Идермарк сегодня покидает свой пост, передает SVT.
Идермарк сообщил, что решение было продиктовано тем давлением, которое возникло в связи с возможным отмываем денег в балтийских отделениях банка. ”Так я пришел к выводу, что лучшим решением в сложившейся ситуации будет, если я со дня уйди с должности председателя совета Swedbank”, — сообщил он.
В пресс-релизе также отмечается, что внимание СМИ сильно затрудняет ведение расследования. И.о. председателя совета станет вице-председатель Ульрика Франке.
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