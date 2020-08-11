11.08.2020, 15:30

Предприятиям Старого города грозит банкротство


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TallinnFoto: Eero Vabamägi

По словам исполнительного директора Союза предпринимателей торговли Неле Пейл, туристы пропали из Старого города Таллинна и к тому времени, как они вернутся, многие заведения могут обанкротиться, пишут "Деловые ведомости".

В утренней передаче Äripäev Пейл отметила, что многие коммерческие учреждения остались без мер поддержки, в то время как у них очень большие расходы, взять хотя бы затраты на покупку дезинфицирующих средств.

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