Предприятиям Старого города грозит банкротство

По словам исполнительного директора Союза предпринимателей торговли Неле Пейл, туристы пропали из Старого города Таллинна и к тому времени, как они вернутся, многие заведения могут обанкротиться, пишут "Деловые ведомости".
В утренней передаче Äripäev Пейл отметила, что многие коммерческие учреждения остались без мер поддержки, в то время как у них очень большие расходы, взять хотя бы затраты на покупку дезинфицирующих средств.
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