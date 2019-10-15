Предприятия все чаще пользуются SaaS. Что это такое и стоит ли в это вкладывать?

По оценкам исследовательской компании Gartner, сектор SaaS будет продолжать стабильно расти, а мировой оборот в этом году оценивается в 94,8 миллиарда долларов. Прогноз оборота на 2022 год — 143,7 млрд долларов. Это будет резкий рост по сравнению, например, с 2010 годом, когда продажи составили всего 10,75 миллиарда долларов.

Согласно исследованию Gartner, более трети компаний считают инвестиции в SaaS одним из своих главных приоритетов. В результате, по оценке Gartner, спрос на традиционное программное обеспечение снижается, а спрос на SaaS растёт.

Об успехах SaaS также свидетельствует индекс BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, который отслеживает эффективность различных SaaS-компаний. Индекс вырос на 400% с момента его создания в 2013 году. Технологический индекс Nasdaq вырос за тот же период на 120%, а S&P 500 — на 75%.

Высокие доходы в прошлом не гарантируют хороших доходов в будущем, но общая тенденция показывает, что спрос на SaaS растёт, особенно среди компаний, которые заботятся об экономии средств. В цифровом мире затраты на ИТ высоки, и каждый евро должен быть потрачен максимально разумно.

Но есть и над чем поразмышлять

Услуга SaaS не идеальна, она также имеет определённые недостатки, и подходит не для каждого предприятия. Например, Вам придётся доверить свои чувствительные данные третьей стороне. Необходимо учитывать перебои в обслуживании, которые, несмотря на самые лучшие намерения, всё же происходят. Плохое интернет-соединение также может затруднять использование SaaS.

Не всё то золото, что блестит. В цены на акций SaaS-компаний уже заложены высокие ожидания, но многие из этих компаний пока не вышли на прибыль. Это немного напоминает пузырь доткомов на рубеже веков. Инвесторы должны самостоятельно проделать свою домашнюю работу, и если они вкладывают средства вдолгую, то должны быть готовы к высокой волатильности акций.

Некоторые критерии для поиска Amazon-подобных инвестиций среди SaaS-компаний:

1. Задействованы собственные интересы менеджмента — владение большим пакетом акций компании

2. Уникальный продукт/услуга, обеспечивающая конкурентное преимущество и отличающаяся от других аналогичных компаний.

3. Сильный рост продаж и числа пользователей

4. Высокий коэффициент удержания — цифра, указывающая на то, что существующие клиенты продолжают тратить больше денег на продукты компании (например, сколько новых лицензий приобретено и т. д.)

5. Постоянно растёт число клиентов среди компаний, входящих в список Fortune 500, что демонстрирует высокую популярность продукта