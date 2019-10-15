Предприятия все чаще пользуются SaaS. Что это такое и стоит ли в это вкладывать?(1)
Всё больше предприятий соприкасаются с таким понятием, как SaaS. Это помогает сокращать расходы и повышать эффективность.
Всё больше предприятий соприкасаются с таким понятием, как SaaS. Это помогает сокращать расходы и повышать эффективность.
SaaS — это аббревиатура от Software as a Service (программное обеспечение как услуга). Речь идёт об облачном решении, которое позволяет компаниям использовать высококлассное программное обеспечение без необходимости инвестировать в его приобретение или устанавливать его на свои устройства. Вместо этого они арендуют это программное обеспечение у предприятия, предоставляющего услуги SaaS и занимающегося разработкой и обслуживанием ПО. Хорошо известными примерами SaaS-решений являются Salesforce.com, Netsuite или Dropbox. Примеры эстонских компаний: Pipedrive, программное обеспечение для управления продажами или Toggl, система программного обеспечения для контроля расхода времени.
Влияние SaaS на предприятия
Компания Computer Economics, занимающаяся исследованиями в области ИТ, обследовала десятки американских компаний с годовым оборотом от 50 до 500 миллионов долларов. Выяснилось, что использование SaaS помогло компаниям сэкономить на ИТ-расходах в среднем 15 процентов, поскольку снизились расходы на персонал, на лицензии программного обеспечения и на оборудование.
Стартапы также выигрывают от SaaS. Это упрощает им доступ к рынку программного обеспечения при меньших затратах, поскольку для использования SaaS обычно достаточно доступа к интернету.
Традиционные поставщики программного обеспечения также ощущают влияние SaaS, поскольку программное обеспечение как услуга заставило такие компании пересмотреть свою бизнес-модель, чтобы оставаться конкурентоспособными в меняющихся условиях.
Прогноз: сектор SaaS продолжит быстро расти
По оценкам исследовательской компании Gartner, сектор SaaS будет продолжать стабильно расти, а мировой оборот в этом году оценивается в 94,8 миллиарда долларов. Прогноз оборота на 2022 год — 143,7 млрд долларов. Это будет резкий рост по сравнению, например, с 2010 годом, когда продажи составили всего 10,75 миллиарда долларов.
Согласно исследованию Gartner, более трети компаний считают инвестиции в SaaS одним из своих главных приоритетов. В результате, по оценке Gartner, спрос на традиционное программное обеспечение снижается, а спрос на SaaS растёт.
Об успехах SaaS также свидетельствует индекс BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, который отслеживает эффективность различных SaaS-компаний. Индекс вырос на 400% с момента его создания в 2013 году. Технологический индекс Nasdaq вырос за тот же период на 120%, а S&P 500 — на 75%.
Высокие доходы в прошлом не гарантируют хороших доходов в будущем, но общая тенденция показывает, что спрос на SaaS растёт, особенно среди компаний, которые заботятся об экономии средств. В цифровом мире затраты на ИТ высоки, и каждый евро должен быть потрачен максимально разумно.
Но есть и над чем поразмышлять
Услуга SaaS не идеальна, она также имеет определённые недостатки, и подходит не для каждого предприятия. Например, Вам придётся доверить свои чувствительные данные третьей стороне. Необходимо учитывать перебои в обслуживании, которые, несмотря на самые лучшие намерения, всё же происходят. Плохое интернет-соединение также может затруднять использование SaaS.
Не всё то золото, что блестит. В цены на акций SaaS-компаний уже заложены высокие ожидания, но многие из этих компаний пока не вышли на прибыль. Это немного напоминает пузырь доткомов на рубеже веков. Инвесторы должны самостоятельно проделать свою домашнюю работу, и если они вкладывают средства вдолгую, то должны быть готовы к высокой волатильности акций.
Некоторые критерии для поиска Amazon-подобных инвестиций среди SaaS-компаний:
1. Задействованы собственные интересы менеджмента — владение большим пакетом акций компании
2. Уникальный продукт/услуга, обеспечивающая конкурентное преимущество и отличающаяся от других аналогичных компаний.
3. Сильный рост продаж и числа пользователей
4. Высокий коэффициент удержания — цифра, указывающая на то, что существующие клиенты продолжают тратить больше денег на продукты компании (например, сколько новых лицензий приобретено и т. д.)
5. Постоянно растёт число клиентов среди компаний, входящих в список Fortune 500, что демонстрирует высокую популярность продукта
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