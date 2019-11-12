Предприятия стран Балтии стали осторожнее относиться к будущему. Самый оптимистичный настрой — в Литве

Исследование, проведенное SEB в октябре среди финансовых руководителей крупных предприятий, показывает, что по сравнению с прошлым годом финансовые руководители во всех трех странах Балтии дают более осторожную оценку бизнес-среде. Однако в Литве изменение было маргинальным.
Исследование нынешнего года показало, что 51 процент литовских финансовых руководителей считают, что бизнес-климат в течение следующих 12 месяцев может быть благоприятным для них. Эстонские финансовые руководители стали чуть более скептичными: если в прошлом году бизнес-климат считали благоприятным 51 процент эстонских предприятий, то в 2019 году это число уменьшилось до 48 процентов. Латвийские предприятия настроены довольно пессимистично в отношении ближайшего будущего: если в исследовании 2018 года благоприятных условий для бизнеса ожидали 52% опрошенных, то в нынешнем году — лишь 39%.
Литовские предприятия наиболее оптимистичны в отношении бизнес-климата
В новом исследовании Эстония также выделяется самой большой долей пессимистов: почти пятая часть (19%) опрошенных считают бизнес-условия ближайшего будущего неблагоприятными. В Латвии и Литве соответствующая доля составила около 10 процентов.
”Результаты этого исследования среди финансовых руководителей вполне совпадают с глобальными тенденциями. Более медленный рост мировой экономики привел к тому, что предприятия стали осторожнее относиться к будущему. И хотя экономику стран Балтии также, согласно прогнозу, ждет замедление, местный экономический рост все же пока куда быстрее, чем в среднем по Европе, и дает предпринимателям большие возможности роста”, — прокомментировал руководитель направления банковского обслуживания предприятий Артем Соколов.
SEB провел исследование финансовых руководителей стран Балтии уже в седьмой раз. В фокусе исследования были оценка экономической обстановки со стороны предприятий, основные проблемы и возможности в бизнес-среде. В нынешнем году в исследовании участвовали 209 предприятий, годовой оборот которых составляет не менее 20 миллионов евро.
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