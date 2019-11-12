Предприятия стран Балтии стали осторожнее относиться к будущему. Самый оптимистичный настрой — в Литве

Исследование нынешнего года показало, что 51 процент литовских финансовых руководителей считают, что бизнес-климат в течение следующих 12 месяцев может быть благоприятным для них. Эстонские финансовые руководители стали чуть более скептичными: если в прошлом году бизнес-климат считали благоприятным 51 процент эстонских предприятий, то в 2019 году это число уменьшилось до 48 процентов. Латвийские предприятия настроены довольно пессимистично в отношении ближайшего будущего: если в исследовании 2018 года благоприятных условий для бизнеса ожидали 52% опрошенных, то в нынешнем году — лишь 39%.

Литовские предприятия наиболее оптимистичны в отношении бизнес-климата

В новом исследовании Эстония также выделяется самой большой долей пессимистов: почти пятая часть (19%) опрошенных считают бизнес-условия ближайшего будущего неблагоприятными. В Латвии и Литве соответствующая доля составила около 10 процентов.