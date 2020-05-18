Предприятия предложили правительству план по удержанию эстонской экономики на плаву

По словам председателя Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Яака Нигула, эпидемия коронавирусной инфекции серьезно отразилась на лесной и деревообрабатывающей промышленности, однако, в секторе действуют, как правило, хорошо капитализированные предприятия с современной технологией, которые сумели на первых порах продолжать свою деятельность. Для того чтобы лесная и деревообрабатывающая промышленность смогла и в будущем играть роль крупнейшего балансира эстонской внешней торговли и важнейшего работодателя, сектор нуждается в стабильной предпринимательской среде. Союз приводит три сферы, связанные с обеспечением конкурентной способности, стабильной предпринимательской средой и государственными инвестициями.

Первое предложение касается стабильной предпринимательской среды. ”Лесная и деревообрабатывающая промышленность — самая современная в Эстонии отрасль промышленности. Она базируется на принципе сохранения эстонских лесов и предоставления стабильного лесного сырья на протяжении долгого времени. Инвестиции в объеме десятков миллионов евро не делаются на пару лет”, — говорит Нигул. В своем обращении Союз подчеркивает необходимость формирования четкой общей позиции, согласно которой в ближайшие годы не будут устанавливаться сезонные ограничения на деятельность по вырубке и увеличиваться площадь охраняемых лесов. ”Вместо лесного покоя в этом году в Эстонии установился общий экономический покой, который, в свою очередь, повлечет за собой культурный покой, научный покой и множество других видов покоя, поскольку просто нет денег. Разрушающее влияние остановки экспортирующих отраслей экономики ощущает на себе огромное количество жителей Эстонии, постольку только экспорт гарантирует поступление дополнительных денег в государственную казну”, — говорит Нигул. В период кризиса лесной и деревообрабатывающий сектор был одним из немногих секторов, в котором, согласно данным Департамента статистики, уровень занятости населения увеличился.

Второе предложение касается конкурентной способности сектора. Нигул говорит, что владельцы частных лесов начнут сокращать деятельность по вырубке из-за снижения цен на древесину, что, в свою очередь, окажет влияние на рабочие места в сельских регионах. ”Государство могло бы с целью компенсации такой тенденции временно увеличить объем вырубки государственных лесов, что позволит государству получить прямые и косвенные доходы через продажу лесоматериалов и поступающие через промышленные предприятия налоги”, — поясняет он. С лесной и деревообрабатывающей промышленностью в Эстонии связано примерно 60 000 рабочих мест в основном в сельских регионах.