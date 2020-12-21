21.12.2020, 16:05

Предприятия пищевой промышленности получили пособие для борьбы с последствиями коронакризиса


EST
Tähe 4, Tartu
PRIAFoto: Anni Õnneleid

В этом году предприятия пищевой промышленности Эстонии в рамках плана по развитию сельской жизни получили от PRIA внеочередное пособие на ликвидацию последствий коронакризиса.

Всего пособие было назначено 40 предприятиям на общую сумму в 523 900 евро.

Максимально возможная сумма — 25 000 евро — была назначена пяти предприятиям.

Большей части получателей деньги уже выплачены. Последние ходатаи получат пособия до Рождества.

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