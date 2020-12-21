21.12.2020, 16:05
Предприятия пищевой промышленности получили пособие для борьбы с последствиями коронакризиса
В этом году предприятия пищевой промышленности Эстонии в рамках плана по развитию сельской жизни получили от PRIA внеочередное пособие на ликвидацию последствий коронакризиса.
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