Предприятия общественного питания: мы находимся на грани и ждем решения о господдержке

"Быть открытыми до шести вечера и делать бизнес в ресторанах, ориентированных на ужины, невозможно. Чтобы хоть как-то покрыть расходы ресторана, мы попробуем работать два-три дня в неделю, но это никакое не предпринимательство, это примерно то же самое, что просто закрыть ресторан" — подчеркнула исполнительный директор Fotografiska Маргит Аасмяэ.
"Наступил тот момент, когда мы находимся на грани и мы должны уже сегодня получить информацию о средствах поддержки, чтобы планировать будущее. Нам точно не будет достаточно только пособия на выплату зарплат. То, что нам помогло выжить в прошлом году — это пособие на выплату зарплат плюс помощь с покрытием эксплуатационных расходов. И если подобного пакета не будет в этот раз, то это катастрофа для всего сектора культуры", — сказала она.
Из пяти ресторанов, принадлежащих сети ресторанов Oko Restoranid OÜ, только один — OKO — может предлагать дневное меню и еду на вынос, а какие-то из ресторанов возможно придется на месяц закрыть, руководство пока не приняло решение о том, как они будут выходить из ситуации.
"Но мы должны как-то реорганизовать свою деятельность в соответствии с изменениями и придумать какие-то способы удержать наших сотрудников. Мы однозначно не хотим, чтобы они начали искать себе новую профессию, поскольку, когда все наладится, вернуть их обратно будет очень сложно", — сказал совладелец и шеф-повар сети Oko Restoranid Тынис Сигур.
О том, какую компенсацию смогут получить представители сферы общественного питания, станет известно на будущей неделе.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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