Предприятия активно ходатайствуют о компенсации зарплат: уже для 9810 работников

Среди ходатаев было 146 FIE. В Харьюмаа было подано намного больше ходатайств, чем в Ида-Вирумаа. Большая часть ходатайств приходится на гостиничный бизнес и сферу общественного питания (721 ходатайство в отношении 6713 работников). Далее следует сфера искусства, развлечений и проведения досуга (376 заявлений в отношении 2161 работников).

Хотя списки получателей будут обнародованы в марте, уже сейчас известно, что крупнейшие ходатаи — это спа, отели, сети ресторанов и кафе. Самый объемный запрос пришел от спа с 160 работниками.

Первые выплаты были сделаны уже вчера.

Более подробно о пособии — ЗДЕСЬ.