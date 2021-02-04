Предприятия активно ходатайствуют о компенсации зарплат: уже для 9810 работников
По сообщению Кассы по безработице, за первые три дня поступило 1258 ходатайств о новом пособии на зарплаты в отношении 9810 работников.
По сообщению Кассы по безработице, за первые три дня поступило 1258 ходатайств о новом пособии на зарплаты в отношении 9810 работников.
Среди ходатаев было 146 FIE. В Харьюмаа было подано намного больше ходатайств, чем в Ида-Вирумаа. Большая часть ходатайств приходится на гостиничный бизнес и сферу общественного питания (721 ходатайство в отношении 6713 работников). Далее следует сфера искусства, развлечений и проведения досуга (376 заявлений в отношении 2161 работников).
Хотя списки получателей будут обнародованы в марте, уже сейчас известно, что крупнейшие ходатаи — это спа, отели, сети ресторанов и кафе. Самый объемный запрос пришел от спа с 160 работниками.
Первые выплаты были сделаны уже вчера.
Более подробно о пособии — ЗДЕСЬ.
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