Предприятие Utilitas снизило в Таллинне тарифы на тепло

По словам руководителей Utilitas Андреса Веске, несмотря на то, что акциз на природный газ был снижен с 1 мая, предприятие опустило цены на тепло уже раньше: снижение на 3,4 процента действует в счетах за оказанные в апреле услуги.

В ближайшее время стоимость тепла пересматривать планируют.

Теплая зима обусловила относительное низкое потребление тепла: за четыре месяца тепловой энергии было поставлено клиентам Utilitas на 65 500 MWh меньше, чем за тот же период прошлого года. А в исключительно теплом январе потребление снизилось по сравнению с 2019 годом на целых 25 процентов.