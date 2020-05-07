Предприятие Utilitas снизило в Таллинне тарифы на тепло
Энергетическое предприятие Utilitas, снабжающее теплом две трети Таллинна и Маарду, сообщило, что, ввиду снижения акциза на газ, снижает тарифы на свои услуги на 3,4 процента.
Энергетическое предприятие Utilitas, снабжающее теплом две трети Таллинна и Маарду, сообщило, что, ввиду снижения акциза на газ, снижает тарифы на свои услуги на 3,4 процента.
По словам руководителей Utilitas Андреса Веске, несмотря на то, что акциз на природный газ был снижен с 1 мая, предприятие опустило цены на тепло уже раньше: снижение на 3,4 процента действует в счетах за оказанные в апреле услуги.
В ближайшее время стоимость тепла пересматривать планируют.
Теплая зима обусловила относительное низкое потребление тепла: за четыре месяца тепловой энергии было поставлено клиентам Utilitas на 65 500 MWh меньше, чем за тот же период прошлого года. А в исключительно теплом январе потребление снизилось по сравнению с 2019 годом на целых 25 процентов.
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