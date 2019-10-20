20.10.2019, 21:30

Предприятие требует от государства 10 000 евро

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rus.delfi.ee
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Parma singi tootmise telgitagused
Parma singi tootmise telgitagusedFoto: Eurogroup for Animals

Предприятие Atria Eesti через суд требует от государства компенсировать ей свыше 10 000 евро — в такую сумму фирма оценила ущерб, вызванный необходимостью уничтожить мясные продукты, предположительно зараженные АЧС, пишет rus.err.ee.

Согласно жалобе, поданной в Таллиннский административный суд, предприятие требует от Ветеринарно-продовольственного департамента компенсации в размере 10 117,23 евро.

На эту сумму Atria Eesti закупила у фирмы Linnamäe Peekon мясные изделия, в которых были выявлены признаки африканской чумы свиней (АЧС).

Истец изначально потребовал компенсацию за уничтоженные продукты напрямую у департамента, но тот отклонил требование о возмещении убытков, утверждая, что в соответствии с законом компенсацию можно выплачивать только разводящим свиней фермам, но не компаниям, занимающихся дальнейшей обработкой продуктов животного происхождения.

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