Предприятие требует от государства 10 000 евро

Предприятие Atria Eesti через суд требует от государства компенсировать ей свыше 10 000 евро — в такую сумму фирма оценила ущерб, вызванный необходимостью уничтожить мясные продукты, предположительно зараженные АЧС, пишет rus.err.ee.
Согласно жалобе, поданной в Таллиннский административный суд, предприятие требует от Ветеринарно-продовольственного департамента компенсации в размере 10 117,23 евро.
На эту сумму Atria Eesti закупила у фирмы Linnamäe Peekon мясные изделия, в которых были выявлены признаки африканской чумы свиней (АЧС).
Истец изначально потребовал компенсацию за уничтоженные продукты напрямую у департамента, но тот отклонил требование о возмещении убытков, утверждая, что в соответствии с законом компенсацию можно выплачивать только разводящим свиней фермам, но не компаниям, занимающихся дальнейшей обработкой продуктов животного происхождения.
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