Предприятие Tere первым на рынке представило молоко и кефир без лактозы
Молококомбинат Tere представил безлактозное молоко и кефир, которые предназначены для людей с непереносимостью лазктозы или молочного сахара. Безлактозное молоко Tere — это первое свежее молоко в Эстонии, до сих пор в продаже имелось только пастеризованное безлактозное молоко. На данный момент молоко и кефир без лактозы уже присутствуют в ассортименте в Selver и скоро поступят в другие сети, сказано в пресс-релизе.
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