Предприятие Tere первым на рынке представило молоко и кефир без лактозы

”Хотя большинство жителей Эстонии привыкли пить молоко, которое, как и другая молочная продукция, за много веков стало основным компонентом нашего стола, у нас в стране достаточно много людей, которые не переносят лактозу, — сказала руководитель по маркетингу Tere Катрин Тамм. — Правда, в последние годы подробные исследования непереносимости лактозы среди жителей Эстонии не проводили, однако проблема растет, в том числе и из-за повышения осведомленности. В Скандинавии спрос на безлактозную продукцию постоянно увеличивается, и в Эстонии потребители тоже спрашивают ее все чаще”.

”Непереносимость лактозы не означает, что человек должен совсем отказаться от молочной продукции, скорее, наоборот, — отметила Тамм. — Новый безлактозный кефир Hellus от Tere содержит открытую учеными Тартуского университета ME-3, улучшающую пищеварение и помогающую укреплять иммунную систему”.