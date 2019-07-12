Предприятие Tere первым на рынке представило молоко и кефир без лактозы

Молококомбинат Tere представил безлактозное молоко и кефир, которые предназначены для людей с непереносимостью лазктозы или молочного сахара. Безлактозное молоко Tere — это первое свежее молоко в Эстонии, до сих пор в продаже имелось только пастеризованное безлактозное молоко. На данный момент молоко и кефир без лактозы уже присутствуют в ассортименте в Selver и скоро поступят в другие сети, сказано в пресс-релизе.
”Хотя большинство жителей Эстонии привыкли пить молоко, которое, как и другая молочная продукция, за много веков стало основным компонентом нашего стола, у нас в стране достаточно много людей, которые не переносят лактозу, — сказала руководитель по маркетингу Tere Катрин Тамм. — Правда, в последние годы подробные исследования непереносимости лактозы среди жителей Эстонии не проводили, однако проблема растет, в том числе и из-за повышения осведомленности. В Скандинавии спрос на безлактозную продукцию постоянно увеличивается, и в Эстонии потребители тоже спрашивают ее все чаще”.
”Непереносимость лактозы не означает, что человек должен совсем отказаться от молочной продукции, скорее, наоборот, — отметила Тамм. — Новый безлактозный кефир Hellus от Tere содержит открытую учеными Тартуского университета ME-3, улучшающую пищеварение и помогающую укреплять иммунную систему”.
Руководитель по маркетингу также добавила, что содержащийся в молоке кальций полезен на протяжении всей жизни, в любом возрасте, потому что без получаемого в достаточном количестве кальция может возникнуть остеопороз. ”С точки зрения человеческого организма важнее всего сбалансированное питание, когда он получает все необходимые компоненты в нужном объеме”.
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