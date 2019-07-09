09.07.2019, 18:12

Предприятие по управлению и обслуживанию недвижимости ISS Eesti меняет собственника

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rus.delfi.ee
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Предприятие по управлению и обслуживанию недвижимости ISS Eesti меняет собственника
Андрес Раудъялг (ISS)

Связанные с Эстонией частные инвесторы заключили договор о приобретении эстонского дочернего предприятия известного международного концерна по обслуживанию недвижимости ISS. Новые собственники поддерживают прежнее руководство и его цель продолжать повышать уровень доверия к предприятию и качество работы предприятия на отечественном рынке.

В декабре прошлого года концерн ISS опубликовал свою новую международную бизнес-стратегию, которая предусматривает, что в ближайшие годы концерн выйдет за пределы в общей сложности 13 стран по всему миру, в том числе Эстонии. Концерн ISS, который последние пять лет называли лучшим в мире предприятием, предлагающим вспомогательные услуги, в Эстонии является крупнейшим предприятием, предлагающим комплексную услугу управления недвижимостью, и одним из важнейших работодателей.

Новыми собственниками ISS Eesti AS становятся Трийну Рейнольд — руководитель высшего звена ряда предприятий, финансовый директор и предприниматель Юло Каллас, инвестор Роберто де Сильвестри, занимающийся международными инвестициями в недвижимость, и его партнер по бизнесу Элио Краверо. Все они в своей ежедневной работе связаны также с инвестиционной компанией Colonna, специализирующейся на коммерческой недвижимости.

По словам Трийну Рейнольд, потребность в профессиональной и компактной услуге обслуживания недвижимости в Эстонии продолжает расти, и особенно ценят высокий уровень данной услуги иностранные инвесторы. ”ISS, в штате которого 1500 работников, на сегодняшний день входит в число крупнейших предприятий Эстонии и с точки зрения качества услуги, профессионализма и использования новых технологий находится на рынке в первых рядах среди других поставщиков. Мы доверяем нынешнему руководству ISS, высоко ценим их видение и хотим успешно развивать оказываемые этим предприятием услуги”, — сказала Рейнольд.

Как заверил исполнительный директор ISS Eesti Микк Силламаа, концерн ISS выбирал покупателей внимательно, поскольку самым важным было найти такого партнера, который продолжил бы нести ценности ISS Eesti и обеспечивал бы преемственность всем нашим работникам. ”В последние годы мы успешно развивали услуги управления бизнесом и технического обслуживания, что делает нас на сегодняшний день ведущим в Эстонии предприятием, предлагающим комплексную услугу по содержанию недвижимости в порядке. Это удавалось делать благодаря нашей профессиональной команде, которую мы высоко ценим и которой мы очень признательны. С новыми собственниками ISS Eesti продолжит вести деятельность, следуя выбранному курсу”.

Новое название предприятия выяснится в течение следующих месяцев, а пока ведение деятельности продолжается под именем ISS Eesti.

”В бизнес-плане руководство ISS Eesti предложило нам внести некоторые изменения в сравнении с прежней стратегией концерна ISS, и мы собираемся поддержать их во всех отношениях. Мы хотим, чтобы как для работников, так и для клиентов переход был как можно более комфортным и чтобы от смены собственников выиграли все стороны”, — добавила Рейнольд.

ISS Eesti AS является крупнейшим в Эстонии предприятием, предлагающим управление недвижимостью, обслуживание недвижимости и различные клининговые услуги, которое обеспечивает работой приблизительно 1500 человек и обслуживает более 700 бизнес-клиентов и более 20 000 квартир по всей Эстонии. В числе клиентов предприятия торговые сети, образовательные учреждения, владельцы крупных офисных и производственных зданий.

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