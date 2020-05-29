Предприятие Cleveron терпит многомиллионные убытки и сокращает полсотни человек

В начале апреля Кютт говорил изданию Ärileht, что Cleveron закрыл (на время чрезвычайного положения) свой завод в Вильянди и офис в Таллинне.

"Мир в данный момент встал, и мы тоже живем одним днем. В ближайшей перспективе не будет движения ни товаров, ни людей, что, естественно, отразится и на нас. В долгосрочной перспективе мы видим, что спрос на продукцию Cleveron будет только расти. И сейчас, невзирая на ситуацию, мы уже начинаем получать новые запросы, потому что предлагаем решения, которые позволяют передавать товар бесконтактно", - пояснял Арно Кютт два месяца назад.

Сегодня он известил акционеров, что выход из кризиса происходит всё-таки тяжелее, чем можно было ожидать. Тем не менее, руководство предприятия сохраняет оптимизм.

"Финансовое положение предприятия твердое. У нас 9 млн евро свободных средств и нет кредитов. Это дает нам возможность продолжить развивать свой продукт и вкладывать в расширение сети продаж", - говорится в письме акционерам.

"В заключение: 2019 был супергодом. В 2020 мы находимся под влиянием коронакризиса, выживаем и приспосабливаемся к ситуации. Следующий год пройдет под знаком восстановления, а за новыми рекордами мы пойдем в 2022 году".