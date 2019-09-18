Предприятие Atko завершит работу на линиях Ляэне-Харьюмаа к ноябрю

Как сообщил Умбоя, разрыв договора компания Atko Grupp оспаривать не намерена, сейчас идут переговоры по поводу договорного штрафа. "Максимальный размер, который предусмотрен сейчас договором - 700 000 евро. Конечную цифру пока оглашать немного преждевременно" - сказал Умбоя. По всей видимости, будет повышена и цена за километр маршрута, из этих дополнительных денег Atko и должен будет покрыть штраф.

В среду Умбоя встретился с министром экономики Таави Аасом, который сказал, что перевозки на автобусных линиях Ляэне-Харьюмаа нельзя прерывать, они должны продолжаться в прежнем объеме. "Министерство должно учитывать и необходимость дополнительного финансирования", - предупреждает Умбоя.

Для поиска нового перевозчика будет организован конкурс. На линиях Ида-Харьюмаа, по заверению Умбоя, Atko будет дан испытательный срок, чтобы исправить недостатки. "Если этого не произойдет, то возьмемся и за договор о восточных маршрутах", - отметил он.