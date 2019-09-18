Предприятие Atko завершит работу на линиях Ляэне-Харьюмаа к ноябрю

По словам председателя правления Северо-Эстонского центра общественного транспорта Андруса Умбоя, организация хочет прекратить договорные отношения с транспортным предприятием Atko Grupp к концу октября, а к соглашению по данному вопросу прийти на следующей неделе.
Как сообщил Умбоя, разрыв договора компания Atko Grupp оспаривать не намерена, сейчас идут переговоры по поводу договорного штрафа. "Максимальный размер, который предусмотрен сейчас договором - 700 000 евро. Конечную цифру пока оглашать немного преждевременно" - сказал Умбоя. По всей видимости, будет повышена и цена за километр маршрута, из этих дополнительных денег Atko и должен будет покрыть штраф.
В среду Умбоя встретился с министром экономики Таави Аасом, который сказал, что перевозки на автобусных линиях Ляэне-Харьюмаа нельзя прерывать, они должны продолжаться в прежнем объеме. "Министерство должно учитывать и необходимость дополнительного финансирования", - предупреждает Умбоя.
Для поиска нового перевозчика будет организован конкурс. На линиях Ида-Харьюмаа, по заверению Умбоя, Atko будет дан испытательный срок, чтобы исправить недостатки. "Если этого не произойдет, то возьмемся и за договор о восточных маршрутах", - отметил он.
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