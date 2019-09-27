27.09.2019, 09:22

Предпринимателю пришлось умертвить 200 000 куриц: "это был настоящий шок, целый год думал, что же будет дальше"

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Предпринимателю пришлось умертвить 200 000 куриц: "это был настоящий шок, целый год думал, что же будет дальше"
Foto: Raivo Tasso

В связи с выявлением опасной бактерии на рыбном производстве M.V.Wool, Äripäev решил узнать у производителей пищевых продуктов, как они смогли пережить зачистку производства после обнаружения опасной болезни.

Птицеферму Андреса Пуксова Sanlind OÜ, которая действует с 1994 года в октябре 2018 года подозрение в заражении сальмонеллой. В итоге производителю пришлось умертвить куриную стаю в 200 000 голов.

”Это был настоящий шок, целый год думал, что же будет дальше. Тогда решил все же потихоньку начать снова восстанавливаться. Как далеко продвинусь, не знаю. Сейчас новые цыплята уже приобретены, с нового года начнет идти продукция.Надеюсь на лучшее. Просто оставить все приходить в упадок было бы очень жестоко", — рассказал Пуксов.

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