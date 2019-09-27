Предпринимателю пришлось умертвить 200 000 куриц: "это был настоящий шок, целый год думал, что же будет дальше"(1)
В связи с выявлением опасной бактерии на рыбном производстве M.V.Wool, Äripäev решил узнать у производителей пищевых продуктов, как они смогли пережить зачистку производства после обнаружения опасной болезни.
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