Предпринимателю пришлось умертвить 200 000 куриц: "это был настоящий шок, целый год думал, что же будет дальше"(4)
В связи с выявлением опасной бактерии на рыбном производстве M.V.Wool, Äripäev решил узнать у производителей пищевых продуктов, как они смогли пережить зачистку производства после обнаружения опасной болезни.
Осторожно, новый вид мошенничества
Скандальную свадьбу Собчак прокомментировала Захарова
Из "убитой" кухни 5 кв.м сделали шиканую. Фото до и после
Чем на самом деле занимался АС-31 «Лошарик» на дне моря