Предприниматели Сынаялги возмущены: полиция и минюст игнорируют постановление суда

По словам председателя правления Eleon Green Андреса Сынаялга, предприятие обратилось в Идаскую префектуру PPA, чтобы камеры и прочее оборудование для слежения было бы снято, но мы до сих пор не получили ответа. ”Запрет на пребывание действовал для выполнения предписания и оно потеряло действие постановлением Госсуда уже утром во вторник. Учитывая возможности полиции Эстонии, для правоохранителей не стало бы не выполняемой задачей в тот же день или в следующий съездить в Айду. Увы, но до сих пор это не сделано, что означает, что PPA не считает права личности приоритетом”, — пояснил Сынаялг.

Также судебное предписание на стало исполнять и Министерство юстиции, которое согласно решению должно возместить застройщику расходы на правовую помощь, что до сих не выполнено. Для востребования судебных издержек застройщик был вынужден обратиться к судебному исполнителю.

Третий стороной, которая не держится судебного решения — это TTJA, чьи чиновники 10 сентября во вторник вечером в конце рабочего дня опубликовали изменения своего предписания, пытаясь через это изменить тот административный акт, который потерял свою силу уже утром того же дня решением Государственного суда. Изменять можно только действующий административный акт. Этим TTJA показывает свое уважение как в вступившему силу решению суда, так и к выигравшему суд застройщику. ”Это бессильная попытка госчиновников продолжать произвол с целью извращению правоты, что Государственный суд прекратил своим решением”, — отмечает Андрес Сынаялг.

”Руководители департаментов — в данном случае гендиректор PPA Эльмар Вахер и гендиректор TTJA Каур Каяк — должны бы взять на себя ответственность”, — уверен застройщик.

Eleon Green OÜ (прежнее имя — Kindel Vara) является основанным в 2008 году эстонским предприятием, которое развивает Айдуский ветряной парк.

Eleon AS — это основанное в 2007 году эстонское предприятие, которое создало и производит в Эстонии электро-ветряки мегаватт-класса. Построенный на технологии Eleon ветряк 3M116 был впервые установлен в 2013 году в Сальмеском ветряном парке на Сааремаа. Установленный в Сальме ветряк-прототип Eleon успешно прошел все необходимые испытания и его производительность в среднем на 30% больше, чем у аналогичных ветряков в мире.