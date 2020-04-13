13.04.2020, 15:25

Предприниматели просят оставить иностранных работников и другим секторам: опасаются кризиса рабочей силы

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Tamsalu EPT AS
Tamsalu EPT ASFoto: Sven Arbet

Эстонская торгово-промышленная палата сегодня отправила фракциям Рийгикогу обращение, основная суть которого была в специфике временного пребывания и краткосрочной работы иностранцев в Эстонии. По их словам, специалисты из-за границы требуются, помимо сельского хозяйства, и в других секторах.

Фракция Центристской партии Эстонии, фракция EKRE и фракция Isamaa выступили с предложением дополнить закон таким образом, чтобы иностранцы могли работать в сельском хозяйстве до 31 июля и в том случае, если виза иностранца или безвизовый период закончились во время чрезвычайного положения, а также истек максимальный срок действия долгосрочной визы.

"Мы всячески поддерживаем принцип предусмотреть в Законе об иностранцах исключение, которое позволяет иностранцам продолжить работу в Эстонии и во время чрезвычайного положения. В то же время мы считаем необходимым расширить это исключение на всех работающих в Эстонии иностранцев, а не только на работающих в сельском хозяйстве иностранцев. Проблема в равной степени серьезная и в других секторах", — написано в обращении.

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Палата получала от предпринимателей и профсоюзов обратную связь, что помимо сельского хозяйства в таком же исключении нуждаются и действующие в других секторах предприниматели. Прежде всего до них доходила информация, что в исключении нуждается промышленный сектор. В сложном положении, например, машиностроение, по сведениям палаты в части определенных должностей в исключении нуждаются также электронная и горнодобывающая промышленность.

"Мы подчеркиваем, что предприниматели нуждаются главным образом в квалифицированных рабочих, а не в разнорабочих. Интерес предпринимателей держать разнорабочего-иностранца уменьшает имеющееся в Законе об иностранцах требование, согласно которому и краткосрочно работающему в Эстонии иностранцу следует платить как минимум среднюю по Эстонии зарплату. Учитывая, что в кризисной ситуации предприниматели занимаются урезанием расходов, в том числе зарплаты, наем иностранца, безусловно, является очень взвешенным и необходимым шагом, поскольку расходы с наймом иностранца по больше части не меньше", — говорит палата.

Торгово-промышленная палата подчеркивает, что без введения исключения часть предпринимателей, помимо коронавирусного кризиса, может настигнуть и кризис рабочей силы, потому что краткосрочно работающие в Эстонии иностранцы по окончанию визы должны будут уехать и новых граждан третьих стран сейчас не пропускают через границу Эстонии. В результате нехватки рабочей силы предприниматели могут не выполнить заказы, и это уменьшит оборот и экспорт предпринимателей, и под угрозой окажутся и рабочие места местных работников. В итоге может уменьшиться налоговый доход государства и увеличиться число местных жителей, которым понадобится поддержка от государства.

"Мы считаем, что в интересах государства должно быть всячески поддерживать тех предпринимателей, у кого сегодня еще есть заказы и кто может работать, не используя различные вспомогательные меры", — говорится в обращении. Они заверяют, что первое предпочтение предпринимателей в том, чтобы брать на работу местных работников, но многие должности невозможно занять местными работниками, потому что у них нет соответствующих навыков.

"В условиях кризиса, безусловно, увеличивается количество безработных, но у них, как правило, нет необходимых навыков, чтобы немедленно пойти квалифицированным рабочим, например в промышленном секторе. Также безработный не может за пару месяцев приобрести необходимые навыки. Вдобавок, следует учитывать то, что в результате различных вспомогательных мер у местных работников может не быть мотивации быстро возвращаться на рынок труда", — считает палата.

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