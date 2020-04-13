Предприниматели просят оставить иностранных работников и другим секторам: опасаются кризиса рабочей силы

Фракция Центристской партии Эстонии, фракция EKRE и фракция Isamaa выступили с предложением дополнить закон таким образом, чтобы иностранцы могли работать в сельском хозяйстве до 31 июля и в том случае, если виза иностранца или безвизовый период закончились во время чрезвычайного положения, а также истек максимальный срок действия долгосрочной визы.

"Мы всячески поддерживаем принцип предусмотреть в Законе об иностранцах исключение, которое позволяет иностранцам продолжить работу в Эстонии и во время чрезвычайного положения. В то же время мы считаем необходимым расширить это исключение на всех работающих в Эстонии иностранцев, а не только на работающих в сельском хозяйстве иностранцев. Проблема в равной степени серьезная и в других секторах", — написано в обращении.

Палата получала от предпринимателей и профсоюзов обратную связь, что помимо сельского хозяйства в таком же исключении нуждаются и действующие в других секторах предприниматели. Прежде всего до них доходила информация, что в исключении нуждается промышленный сектор. В сложном положении, например, машиностроение, по сведениям палаты в части определенных должностей в исключении нуждаются также электронная и горнодобывающая промышленность.

"Мы подчеркиваем, что предприниматели нуждаются главным образом в квалифицированных рабочих, а не в разнорабочих. Интерес предпринимателей держать разнорабочего-иностранца уменьшает имеющееся в Законе об иностранцах требование, согласно которому и краткосрочно работающему в Эстонии иностранцу следует платить как минимум среднюю по Эстонии зарплату. Учитывая, что в кризисной ситуации предприниматели занимаются урезанием расходов, в том числе зарплаты, наем иностранца, безусловно, является очень взвешенным и необходимым шагом, поскольку расходы с наймом иностранца по больше части не меньше", — говорит палата.

Торгово-промышленная палата подчеркивает, что без введения исключения часть предпринимателей, помимо коронавирусного кризиса, может настигнуть и кризис рабочей силы, потому что краткосрочно работающие в Эстонии иностранцы по окончанию визы должны будут уехать и новых граждан третьих стран сейчас не пропускают через границу Эстонии. В результате нехватки рабочей силы предприниматели могут не выполнить заказы, и это уменьшит оборот и экспорт предпринимателей, и под угрозой окажутся и рабочие места местных работников. В итоге может уменьшиться налоговый доход государства и увеличиться число местных жителей, которым понадобится поддержка от государства.