Предприниматели обвиняют Керт Кинго и государство в нежелании сотрудничать

"После назначения нового министра внешней торговли и инфотехнологий у нас закончили деятельность рабочие группы, в которых мы старались найти решения для развития экономики, экспорта и в целом нашей сферы деятельности", — сказал Отт.

Предприниматели спрашивали у министерства экономики, хочет ли правительство продолжать поддерживать контакты с предпринимателями после ухода бывшего министра Рене Тамма, но ответ не получили.

"Время идет, а ответа нет. Это создает ненадежную среду для инвесторов", — добавил он.

В целом союз отмечает, что заморозка рабочих групп, пренебрежение развитием экономики и экспорта, ограничения на работу иностранной рабочей силы, сокращение финансирования научных исследований и растущее налоговое бремя для предприятий, по оценке предпринимателей, крайне нелогичные шаги со стороны государства.

В электронной промышленности занято 250 предприятий и 12 000 работников.