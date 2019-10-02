Предприниматели обвиняют Керт Кинго и государство в нежелании сотрудничать

После назначения Керт Кинго на пост министра внешней торговли и инфотехнологий, закончилась разработка эстонской электронной промышленности, а это вредит инвесторам, считает председатель Союза электронной промышленности Отт Ричард Пукк.
"После назначения нового министра внешней торговли и инфотехнологий у нас закончили деятельность рабочие группы, в которых мы старались найти решения для развития экономики, экспорта и в целом нашей сферы деятельности", — сказал Отт.
Предприниматели спрашивали у министерства экономики, хочет ли правительство продолжать поддерживать контакты с предпринимателями после ухода бывшего министра Рене Тамма, но ответ не получили.
"Время идет, а ответа нет. Это создает ненадежную среду для инвесторов", — добавил он.
В целом союз отмечает, что заморозка рабочих групп, пренебрежение развитием экономики и экспорта, ограничения на работу иностранной рабочей силы, сокращение финансирования научных исследований и растущее налоговое бремя для предприятий, по оценке предпринимателей, крайне нелогичные шаги со стороны государства.
В электронной промышленности занято 250 предприятий и 12 000 работников.
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