Предприниматели недовольны: говорим об э-государстве, а система ходатайств о поддержке EAS не выдержала нагрузки

"Так много говорили об Эстонии как э-государстве... После месяца обещаний и 4-дневной рекламы о том, что утром 11 мая с 9 часов будут принимать ходатайства о поддержке... В 9.12 в систему уже войти не удалось", - написал изданию Ärileht один расстроенный бизнесмен.

Недовольство подогревало осознание того факта, что пособия будут распределяться исходя из принципа первенства подачи ходатайства.

На странице EAS организация признала проблему: из-за большой нагрузки представление ходатайств было временно затруднено.

EAS извининился перед предпринимателями за сбой, предложил воспользоваться для подачи ходатайств электронной почтой taotlus@eas.ee и гарантировал при рассмотрении заявлений соблюдения очереди и равного отношения к ходатайствам, поданным как через систему, так и по почте.

Позже, во второй половине дня EAS сообщил о возобновлении работы своей электронной среды и подтвердил, что ходатайства по-прежнему можно представить и по электронной почте.

По состоянию на 14.00 в фонд поступило свыше 1500 ходатайств, прием заявлений по-прежнему продолжается.

Для помощи предприятиям сферы туризма выделено 25 млн евро. 10 миллионов получат малые предприятия, микрофирмы и FIE.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.