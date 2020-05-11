Предприниматели недовольны: говорим об э-государстве, а система ходатайств о поддержке EAS не выдержала нагрузки

"Так много говорили об Эстонии как э-государстве... После месяца обещаний и 4-дневной рекламы о том, что утром 11 мая с 9 часов будут принимать ходатайства о поддержке... В 9.12 в систему уже войти не удалось", - написал изданию Ärileht один расстроенный бизнесмен.
Недовольство подогревало осознание того факта, что пособия будут распределяться исходя из принципа первенства подачи ходатайства.
На странице EAS организация признала проблему: из-за большой нагрузки представление ходатайств было временно затруднено.
EAS извининился перед предпринимателями за сбой, предложил воспользоваться для подачи ходатайств электронной почтой taotlus@eas.ee и гарантировал при рассмотрении заявлений соблюдения очереди и равного отношения к ходатайствам, поданным как через систему, так и по почте.
Позже, во второй половине дня EAS сообщил о возобновлении работы своей электронной среды и подтвердил, что ходатайства по-прежнему можно представить и по электронной почте.
По состоянию на 14.00 в фонд поступило свыше 1500 ходатайств, прием заявлений по-прежнему продолжается.
Для помощи предприятиям сферы туризма выделено 25 млн евро. 10 миллионов получат малые предприятия, микрофирмы и FIE.
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